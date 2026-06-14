"Lotito a zero" e una "crisi senza fine": la prima pagina del Corriere dello Sport
Dopo un'estate di mercato bloccato, la Lazio è pronta a iniziare un'estate di mercato "a saldo zero". Fermo restando la volontà (e la speranza) del club di arrivare a poter procedere liberamente sul mercato, ad oggi serve necessariamente una cessione per portare a un nuovo acquisto. Ed è proprio da questo presupposto che si basa la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Lotito a zero".
E ancora: "Lazio, crisi senza fine". Nel sommario, la spiegazione: "Ancora problemi dopo il disastro del mercato bloccato nella scorsa estate". Non solamente il nono posto in classifica e la mancata qualificazione alle coppe europee. Non solo la contestazione dei tifosi e un Olimpico sempre più vuoto.
Ora, salvo cambiamenti delle prossime settimane, bisognerà ancora fare i conti con i vari indici per operare sul mercato. Un problema non da poco considerando l'inizio di un nuovo ciclo dopo l'addio di Sarri e l'arrivo, ancora non ufficiale, di Gennaro Gattuso.