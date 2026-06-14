"Lotito a zero" e una "crisi senza fine": la prima pagina del Corriere dello Sport

14.06.2026 09:35 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
"Lotito a zero" e una "crisi senza fine": la prima pagina del Corriere dello Sport
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo un'estate di mercato bloccato, la Lazio è pronta a iniziare un'estate di mercato "a saldo zero". Fermo restando la volontà (e la speranza) del club di arrivare a poter procedere liberamente sul mercato, ad oggi serve necessariamente una cessione per portare a un nuovo acquisto. Ed è proprio da questo presupposto che si basa la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Lotito a zero".

E ancora: "Lazio, crisi senza fine". Nel sommario, la spiegazione: "Ancora problemi dopo il disastro del mercato bloccato nella scorsa estate". Non solamente il nono posto in classifica e la mancata qualificazione alle coppe europee. Non solo la contestazione dei tifosi e un Olimpico sempre più vuoto.

Ora, salvo cambiamenti delle prossime settimane, bisognerà ancora fare i conti con i vari indici per operare sul mercato. Un problema non da poco considerando l'inizio di un nuovo ciclo dopo l'addio di Sarri e l'arrivo, ancora non ufficiale, di Gennaro Gattuso.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.