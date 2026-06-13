Lazio, Melli: "Le parole di Lotito sono di circostanza. Ora è tardi..."
13.06.2026 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Franco Melli ha parlato della lettera ai tifosi scritta dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
“Se questa stessa lettera fosse arrivata alla gente molto tempo fa, l’effetto sarebbe stato probabilmente diverso. Invece temo che oggi vengano considerate parole di circostanza che non hanno nessuna possibilità di emozionare chi le ascolta. E Lotito, per esempio, fa un’autocritica che non ha mai fatto e quella è un’ammissione di colpa, direi anche sincera, però tardiva. Lui dice ‘Ho sbagliato perché mi hanno preso in un momento particolare di particolare tensione di particolare'”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.