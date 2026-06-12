Calciomercato Lazio | Chiarodia ha rinnovato con il 'Gladbach: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - È ufficiale: Fabio Chiarodia ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach. Il difensore italiano era in scadenza il prossimo anno: ora ha firmato fino al 2028. Nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Lazio come possibile sostituto di Romagnoli, in partenza verso l'Al Sadd.

"Fabio è un difensore centrale giovane e con ampi margini di crescita, che ha dimostrato il suo grande potenziale non solo da noi, ma recentemente anche nella Nazionale italiana. Ora però deve compiere il salto di qualità definitivo e noi vogliamo sostenerlo in questo percorso. Questo rinnovo è il risultato della nostra convinzione che compirà presto il prossimo importante passo della sua carriera proprio qui al Borussia", ha detto il direttore sportivo Rouven Schröder nel comunicato ufficiale del club.

"Fin dal mio arrivo al Borussia Mönchengladbach sono cresciuto continuamente. Sono maturato e ho ottenuto sempre più spazio in ogni stagione. Soprattutto nell'ultimo anno, dopo il mio infortunio, ho avvertito chiaramente la fiducia della società. Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder, nei quali abbiamo stabilito chiaramente quale sarà il nostro percorso insieme. Per questo motivo ho deciso non solo di continuare il mio cammino qui, ma di prolungare il mio contratto. Non vedo l'ora che arrivi tutto ciò che ci aspetta e mi sono posto grandi obiettivi", ha spiegato invece Chiarodia.