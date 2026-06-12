I Lazio Club rispondono a Lotito: "Troppo tardi! La porta è chiusa" - FOTO

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Risposta netta al presidente Lotito. I Lazio Club di New York, Miami, Monaco e Parigi si sono pronunciati sulla lettera del presidente della Lazio, che si era rivolto proprio a tutti i gruppi dei tifosi. Di seguito il testo e le immagini dei loro comunicati.

LAZIO CLUB NEW YORK:

"Con immenso stupore e disgusto abbiamo avuto modo di leggere la lettera del "signor" Lotito ai tifosi.

Oltre a confermare la quasi totale mancanza di ammissione di colpe, le pressoché inesistenti scuse e le solite frasi fatte (scritte da qualcun altro), che dimostrano come questo soggetto non comprenda che la frattura tra la dirigenza e la tifoseria sia ormai insanabile, prendiamo atto della menzione dei Lazio Club.

Da parte nostra, non esiste il minimo desiderio di dialogare con chi da 22 anni INFANGA l'immagine della S.S. Lazio e l'onore dei suoi tifosi.

Si prega, pertanto, di non inviare ulteriori CAZZARI a fare da intermediari presso la nostra sede.

Vi ringraziamo inoltre per non aver fatto assolutamente nulla quando i nostri giocatori sono venuti a NY, e per non aver dato la possibilità a chi, per la Lazio, compie sacrifici da oltre oceano di ricevere anche solo un ringraziamento.

La porta è chiusa, anzi blindata, e resterà tale fino a quando la NOSTRA Lazio sarà prigioniera di questa tirannia.

LCNYC".

LAZIO CLUB MIAMI:

"RISPOSTA ALLA LETTERA DEL SIGNOR LOTITO

Dopo il post messo a caldo ieri, poco dopo l'uscita della lettera scritta ai Laziali da qualche lacchè ed a firma Claudio Lotito, il Lazio Club Miami ribadisce la NON volontà ad essere affiliato né legato in alcun modo all'attuale proprietà e dirigenza della S.S. Lazio S.p.A.

Il Lazio Club Miami ribadisce altresì il proprio indissolubile legame e sostegno ai colori, alla storia, alla tifoseria tutta, alla squadra ed alla struttura tecnica della S.S. Lazio.

In data 12 novembre 2024 avevamo formulato un'articolata richiesta per poter essere affiliati alla S.S. Lazio come Club ufficiale. La risposta, ricevuta il 16 novembre 2024, fu:

"Buongiorno, noi non gestiamo direttamente i lazio club."

(È esattamente il copia e incolla della risposta ricevuta. Sì, "lazio" veniva scritto anche con la lettera minuscola).

Ora, improvvisamente, noi saremmo "la strada concreta per ridare e ricostituire un rapporto ordinato, strutturato e rispettoso tra la società e il suo popolo."

Troviamo tutto questo fortemente strumentale ed offensivo. Troviamo questa mossa atta a portare disunione all'interno della tifoseria e finalizzata a distogliere l'attenzione dal vero problema.

La storia ci insegna che solo un popolo unito fa cadere il suo tiranno.

Ed i Laziali sono uniti!

D'ora in avanti, finché non cambierà la proprietà, il Lazio Club Miami aggiungerà la dicitura:

LAZIO CLUB MIAMI - NON AFFILIATO".

LAZIO CLUB MONACO:

"'ZU SPÄT/TROPPO TARDI

Tra le tante cose che sono state dette in quella lettera, che nemmeno avrà scritto lui, ci siamo soffermati in un argomento che ci riguarda da vicino, i Lazio club. La proposta di riconoscimento dei Lazio club in giro per il Mondo fu avanzata da noi medesimi qualche anno fa, ma non è mai stata presa in seria considerazione e di occasioni per parlarne ce ne sono state. L'ultima che ricordiamo è stata quel famoso ottavo di finale di Champions League contro il Bayern.

Sarebbe bastata semplicemente la creazione di una sezione web e elencare tutti i Lazio club ufficiali e riconosciuti in giro per il Mondo. In questo modo, qualsiasi tifoso Laziale lontano da Roma avrebbe avuto un punto di riferimento dove incontrare altri Laziali a Londra, New York, Bruxelles, Monaco o Parigi e invece non è stato fatto nulla di tutto questo. I siti ufficiali di altre società come la Juventus e l'Inter lo fanno da sempre. Che nel momento di maggiore contestazione e ormai insanabile spaccatura tra noi e la società ci venga tesa la mano in questo modo ci fa sorridere perché lo troviamo alquanto opportunista e ipocrita.

Non siamo interessati e riteniamo che non ci siano margini per dialogare con una persona che se n'è sempre fregato altamente di noi e del nostro mondo. Rispediamo al mittente questa proposta. Siamo a un punto di non ritorno. Seguiremo la nostra Lazio al pub e quando sarà possibile verremo anche in trasferta per sostenerla sempre e comunque nella speranza di un domani più luminoso e ambizioso.

Libera la Lazio

Lazio Club München".

LAZIO CLUB PARIGI:

"Abbiamo letto con attenzione il passaggio della lettera del Presidente Claudio Lotito dedicato ai Lazio Club e alla possibilità di avviare un percorso di riconoscimento ufficiale, con l'obiettivo dichiarato di ricostruire un rapporto ordinato, trasparente e rispettoso tra la società e il proprio popolo.

Parole importanti.

Parole che però arrivano dopo anni durante i quali decine di Lazio Club, sparsi in Europa e nel resto del mondo, hanno avanzato richieste, proposte e manifestazioni di interesse per costruire un rapporto più diretto e strutturato con la società.

Richieste che, nella maggior parte dei casi, non hanno mai trovato ascolto.

I Lazio Club sono parte integrante del popolo Laziale.

Si torna a parlare di ricucire rapporti, di promesse, di trasparenza, dei Lazio Club, dei tifosi, di rispetto, proprio mentre il rapporto tra la società e tifoseria attraversa uno dei momenti più delicati degli ultimi anni.

Una coincidenza che non può passare inosservata.

Ricordiamo al presidente Claudio Lotito che i Lazio Club in Europa e nel mondo che sono parte integrante del popolo laziale.

ORMAI È TROPPO TARDI!

Non abbiamo bisogno di essere ricordati quando conviene.

I Lazio Club esistono da sempre, continueranno a esistere e continueranno a rappresentare la Lazio ovunque, con la stessa passione che nessuno è mai riuscito a spegnere.

Se davvero esiste la volontà di costruire un rapporto ordinato, trasparente e rispettoso tra la società e i suoi tifosi, allora è arrivato il momento di passare dalle dichiarazioni alle azioni.

Fino ad allora, i Lazio Club continueranno a fare ciò che hanno sempre fatto: sostenere la Lazio, difendere la propria identità, restare al fianco dei Laziali e contestare chiunque utilizzi la Lazio per fini personali, mettendo in secondo piano la sua storia centenaria, la sua dignità e il rispetto dovuto ai suoi tifosi.

Lazio Club Paris".

❌| Le risposte dei #LazioClub di: New York, Miami, Monaco e Parigi alla lettera di #Lotito. pic.twitter.com/mcqSDRP2X6 — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) June 12, 2026