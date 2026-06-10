Calciomercato Lazio | Provedel, c'è l'accordo con l'Inter: la richiesta di Lotito
AGGIORNAMENTO ORE 19:25 - Dopo l'accordo tra Ivan Provedel e l'Inter c'è ancora un tassello da sistemare. Serve infatti trovare l'intesa con la Lazio, che per il cartellino al momento chiede di più rispetto ai 2/3 milioni che l'Inter è disposto a spendere per il portiere. Lo riporta Sky Sport.
AGGIORNAMENTO ORE 17:40 - C'è l'accordo tra l'Inter e Ivan Provedel. Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe una base d'intesa tra il club e il portiere della Lazio per un contratto triennale da poco più di 1,5 milioni di euro a stagione (più bonus). Adesso i nerazzurri dovranno trattare con Lotito per il prezzo del cartellino.
AGGIORNAMENTO ORE 17:20 - È terminato l'incontro tra Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, e l'Inter. Il procuratore ha lasciato la sede del club nerazzurro senza rilasciare dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito il video.
Gianni #Rava, agente di #Provedel, lascia la sede dell’#Inter senza rispondere alle domande pic.twitter.com/sQLcYSR7Ml— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 10, 2026
CALCIOMERCATO LAZIO - Si tratta per la cessione di Ivan Provedel. Il portiere sembra ormai destinato a lasciare la Lazio: su di lui è forte l'interesse dell'Inter (sullo sfondo il Bologna) che lo vorrebbe come vice di Josep Martinez (Sommer andrà via a zero). A questo proposito, come riportato da SkySport, Gianni Rava, agente del calciatore, si trova attualmente nella sede del club nerazzurro per trovare l'accordo sull'uscita.