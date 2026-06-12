UFFICIALE | Sassuolo, ecco Aquilani: l'annuncio del club
Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. Dopo aver detto addio al Catanzaro il tecnico è pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina neroverde.
Di seguito il comunicato ufficiale: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che il Sig. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore della Prima Squadra”. Quello di Aquilani è un ritorno visto che nel 2017 ha vestito la maglia del Sassuolo da calciatore collezionando 16 presenze e 1.237 minuti.
Queste invece le prime parole dell'Amministratore Delegato di Mapei e Vicepresidente del Sassuolo Veronica Squinzi: "Sono molto contenta di questa scelta. In realtà, si tratta anche di un gradito ritorno, visto che come calciatore ha indossato la maglia neroverde nel 2017. Da allora siamo cresciuti entrambi e penso che, insieme, potremo scrivere nuovi entusiasmanti capitoli di storia della nostra squadra”.
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