Lazio, Sogliano rinnova con il Verona: ecco l'annuncio del club

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sean Sogliano sarà ancora il direttore sportivo del Verona. Il club ha comunicato ufficialmente il suo prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2029. Nelle ultime settimane il diesse era stato anche accostato alla Lazio. Di seguito l'annuncio.

“Siamo molto felici di estendere ulteriormente il nostro rapporto professionale con Sean Sogliano, che in tutti questi anni ha dimostrato competenza, dedizione e attaccamento alla causa gialloblù – le parole del Presidente Esecutivo Italo Zanzi –. Condividiamo le stesse ambizioni e la stessa visione per il futuro dell'Hellas Verona. Questo rinnovo è la naturale espressione della volontà della proprietà di dare continuità al progetto sportivo e costruire basi sempre più solide per il Club".

"Ho sempre manifestato e dimostrato il mio profondo legame con l’Hellas Verona e sono felice di poter continuare a lavorare per questo Club e questi tifosi – le dichiarazioni del Direttore Sportivo Sean Sogliano –. La scorsa stagione è stata difficile, ora è il momento di voltare pagina e ripartire con maggiore forza e determinazione. Ci aspetta un’altra sfida complicata, ma con l’unione di tutti e la compattezza del nostro ambiente potremo continuare a essere fieramente soli contro tutti. Ringrazio la proprietà per la fiducia nei miei confronti, sempre forza Hellas Verona”.