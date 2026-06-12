NEWS | Mondiale 2026, figuraccia Rai: taglia l'esibizione di Shakira. Poi le scuse
12.06.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Una figuraccia in piena regola quella collezionata dalla Rai in occasione della cerimonia di apertura del Mondiale 2026. Durante l’esibizione più attesa, quella di Shakira, il collegamento è stato infatti interrotto per dare la linea al Tg1. Immediate le proteste dei telespettatori che, di fatto, hanno perso uno dei momenti iconici della serata... <<< FIGURACCIA RAI >>>
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