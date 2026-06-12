Oddi: “Una vergogna per la Lazio, con Lotito si è andati oltre il fondo”

RASSEGNA STAMPA - È intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera​​​​ ​​​Giancarlo Oddi. Questo il suo pensiero sulla lettera di Lotito e il momento della Lazio: “Questa è una vergogna per il club. In quasi 130 anni di storia la gente c'è sempre stata. Se ora viene disertato lo stadio un motivo ci sarà. Onestamente penso che sia Lotito a sbagliare. Il presidente deve andare dietro ai tifosi, al loro sentimento. La situazione è sempre più seria perché risanare ormai diventa complicato. D'altronde si raccoglie quel che si è seminato in tanti anni”.

“Non si è toccato il fondo, si è andato perfino oltre. Spero che almeno Lotito cerchi una tregua, altrimenti con il ridimensionamento economico poi sono problemi. Personalmente capisco i tifosi, anche perché è la prima volta che sento una protesta così forte e prolungata nel tempo”.

“Mi aspettavo che il popolo laziale confermasse la protesta, perché da parte di Lotito non c'è mai stato un passo concreto. Solo parole, da sempre. Mettesse da parte l'orgoglio e cercasse di dimostrare che vuole cambiare passo e rilanciare la Lazio. Altrimenti è impensabile che si trovi una soluzione”.