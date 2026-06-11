Lazio, la Premier corteggia Taylor: la posizione di Lotito e Fabiani
RASSEGNA STAMPA - Nei piani di Gattuso è un potenziale trequartista in caso di passaggio probabile al 4-2-3-1, ma il futuro di Kenneth Taylor è ancora da monitorare con attenzione. L’olandese è uno dei pochi pezzi pregiati rimasti nella rosa della Lazio e non mancano apprezzamenti in tal senso.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, da mesi arrivano corteggiamenti vari per Taylor, soprattutto dalla Premier League. La Lazio non fa muro ma spara alto: servirebbero almeno 40 milioni per pensare di lasciar partire l’olandese in estate.
Una cifra che per ora nessun club ha pensato di mettere sul piatto, che permetterebbe sicuramente di mettere a bilancio una plusvalenza importante ma che scoprirebbe ulteriormente una coperta già corta con cui Gattuso dovrà fare i conti nelle sue prime settimane alla Lazio.