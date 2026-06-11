Bologna, Tedesco si presenta: "Ecco come giocherò. Divertiamoci!"

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Ecco Domenico Tedesco. Il nuovo allenatore del Bologna, che ha preso il posto in panchina di Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa presso l’area hospitality Selenella Club dello Stadio Renato Dall’Ara. Di seguito le sue parole.

"Sono felicissimo e molto orgoglioso di aver ricevuto questo incarico importante. Ringrazio il presidente, il direttore Fenucci e i direttori Sartori e Di Vaio per la fiducia. Respiro già un feeling positivo e sono qui per ripagare la fiducia. Questo è un club importante con una storia altrettanto importante. Gli ultimi anni hanno dimostrato una crescita indiscutibile con la qualificazione in Champions League e la vittoria della Coppa Italia e l'obiettivo è proseguire in questa crescita. Credo che il gruppo sia molto positivo e motivato ed è quello che ho visto anche da fuori. Lavoreremo ogni giorno e tutto il resto verrà strada facendo. Abbiamo una buona base".

"Questa squadra è stata costruita per giocare a quattro in difesa, poi davanti si vedrà: 4-3-3 o 4-2-3-1. Mi piace un gioco fluido, offensivo, propositivo, con giocatori coraggiosi. Voglio fare i complimenti ai tecnici che mi hanno preceduto perché hanno fatto un ottimo lavoro facendo crescere anche i singoli individui. Quando ho iniziato a conoscere la gente che lavora per il club ho trovato un'onestà incredibile: parole e obiettivi chiari. Di solito non si dice sempre la verità quando si approccia un nuovo allenatore, invece qui è stato diverso. Bologna è rimasta nei miei pensieri fortemente. Il messaggio che do è 'divertiamoci'. Sia per i tifosi allo stadio sia per i giocatori sia per il mio staff. Siamo fortunati a poter lavorare nel calcio e deve essere un divertimento".