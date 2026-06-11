Il Cagliari e Pisacane ancora insieme: l'annuncio del rinnovo
Fabio Pisacane sarà ancora l’allenatore del Cagliari. Il tecnico ha infatti prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028 come sottolinea la nota ufficiale messa dal club .
"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Fabio Pisacane, allenatore della Prima squadra rossoblù, che ha firmato un nuovo accordo sino al 30 giugno 2028 con opzione a favore del Club per un’ulteriore stagione”.
“Una scelta nel segno della continuità, della programmazione e del senso di appartenenza. Un legame nato nel 2015, quando Pisacane arrivò in Sardegna da calciatore, e consolidato negli anni fino a diventare una storia professionale e umana indissolubilmente legata ai colori rossoblù e alla città che ha scelto come casa”.
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