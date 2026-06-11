Figc, Abodi: 'Spero venga eletto un presidente senza ricorsi'
11.06.2026 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net
"Io sono felice di non votare, voterei per chiunque mi garantisca una discontinuità non preoccupandosi solo di raccogliere consenso ma di fare le riforme. Quello che va fatto è tutto sul tavolo e quello che conta è quello che si riuscirà a fare". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1 torna sull'elezione del presidente Figc che si terrà il prossimo 22 giugno.
Infine, sulla norma del pantouflage, il ministro ribadisce ancora una volta come l'Anac è certamente autorevole, "se dovesse rispondere dopo l'elezione succederà quello che succederà. Spero che allo scrutinio finale chi prenderà più voti sarà il presidente senza ricorsi", conclude. Lo riporta l'ANSA.