Lazio, Mattei: “Lettera di Lotito? Parole vuote ed errore comunicativo: è all’angolo”

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Intervenuto come ogni mattina ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato la lettera di Lotito e il momento in casa Lazio. Queste le sue parole: “A proposito delle notizie circolate ieri, non ho mai pensato neanche per un minuto a tutto questo. O si interviene dall’alto strappando la società a Lotito oppure lui non ha nessun interesse a fare quel passo”.

“La lettera, lunga, troppo lunga, è una scelta strategica comunicativa sbagliata. Scegliere un giornale vuol dire affidarti ad un amico e farti nemici tutti gli altri. Sono errori che negli ultimi mesi stanno accadendo spesso, segno di persone che sono arrivate da poco e stanno lavorando male. È un concentrato di ipocrisia e false verità che non servono a nulla”.

“Ci sono solo parole vuote che non avvicina la società alla tifoseria. Anzi, sortisce l’effetto completamente il contrario. La tifoseria è ancora più arrabbiata. Questa è la conferma che questa presidenza è all’angolo, sta incassando colpi e sta accusando molto la contestazione. Con una sola mossa concreta si poteva fare molto di più, ossia un aumento di capitale”.