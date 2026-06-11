Calciomercato Lazio | Al-Sadd-Romagnoli a un passo dalla chiusura: i dettagli
11.06.2026 21:08 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Sadd di Roberto Mancini. Come riportato da Gianluca Di Marzio il club qatariota e il difensore hanno trovato un accordo totale per il trasferimento. Tra questa sera e domani l’ultima revisione e poi l’operazione sarà ufficiale.
Il difensore biancoceleste è quindi pronto a lasciare la Lazio in maniera definitiva dopo che, a gennaio, la società aveva bloccato la sua cessione.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide