Calciomercato Lazio | Al-Sadd-Romagnoli a un passo dalla chiusura: i dettagli

11.06.2026 21:08 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Al-Sadd-Romagnoli a un passo dalla chiusura: i dettagli
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CALCIOMERCATO LAZIO  - Alessio Romagnoli è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Al-Sadd di Roberto Mancini. Come riportato da Gianluca Di Marzio il club qatariota e il difensore hanno trovato un accordo totale per il trasferimento. Tra questa sera e domani l’ultima revisione e poi l’operazione sarà ufficiale.

Il difensore biancoceleste è quindi pronto a lasciare la Lazio in maniera definitiva dopo che, a gennaio, la società aveva bloccato la sua cessione.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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