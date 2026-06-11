Lazio, Abodi: "Se nel calcio levi il cuore togli una parte determinante"
11.06.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: ANSA
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(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Sono un appassionato e un abbonato in Tribuna Tevere. Lo rifarò? Sono sotto spesa, devo fare economia e delle scelte (ride, ndr). A me piacerebbe una società in salute sia dal punto di vista finanziario che nelle relazioni con la comunità e nell'empatia". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, ospite a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, rispondendo a una domanda sul momento vissuto dal club biancoceleste. "Lotito? Negli anni ha fatto squadre che hanno vinto diversi trofei. Ma se nel calcio levi il cuore levi una parte determinante", conclude.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.