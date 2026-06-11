Calciomercato Lazio | Provedel verso l’Inter, che però punta al risparmio: le ultime
11.06.2026 09:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Non c’è ancora la fumata bianca tra Lazio e Inter per il trasferimento di Ivan Provedel in nerazzurro. Tutto definito tra il club meneghino e il portiere, manca invece ancora l’accordo tra i club.
In parte perché la Lazio attende di poter mettere un punto alla questione Mandas e in parte perché, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, l’Inter punta a risparmiare sul cartellino di Provedel.
Ieri l’agente del portiere era nella sede dei nerazzurri, Lotito però non è disposto a fare sconti sul cartellino di Provedel. Serve liquidità alla Lazio e servono quindi 4-5 milioni all’Inter per assicurarsi il portiere, in scadenza a giugno 2027.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.