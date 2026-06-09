Lotito-Reggina, Rizzetta non si esprime: "Meglio che non parlo..."

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Lotito sarà il nuovo presidente della Reggina? Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, le trattative tra la sua cordata e il club calabrese sarebbero in stato avanzato. La possibilità ha preso piede nelle scorse ore, quando l'accordo precedentemente trovato con Rizzetta è clamorosamente sfumato a causa, nella giornata di ieri, del mancato invio da parte della Reggina della contabilità del club, alla quale è stata aggiunta una richiesta di ulteriori 24 ore di tempo.

La contabilità è un passaggio necessario per arrivare alla firma del pre-accordo e il suo mancato invio, con la successiva pretesa di ulteriore tempo, avrebbero spazientito Rizzetta che, conseguentemente, ha interrotto i contatti con Ballarino. Un cambio repentino di rotta a favore della cordata di Lotito che lo stesso Rizzetta ha commentato così: "Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre".