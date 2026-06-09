Lazio, Lotito compra la Reggina? Incontro in programma con il club
09.06.2026 13:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Si decide il futuro della Reggina. Rizzetta era in vantaggio per l'acquisto del club, ma nelle ultime ore ha perso quota. Per questo ora il club incontrerà nuovi possibili investitori. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sicuramente ci sarà un colloquio con una cordata rappresentata dal presidente della Lazio Claudio Lotito. È quindi in programma un confronto a Roma per parlare proprio della cessione della società.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.