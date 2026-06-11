Lazio, Gattuso cerca una punta: i nomi. Ma può arrivare solo con un’uscita

RASSEGNA STAMPA - L’ha indicata come priorità Rino Gattuso: serve una punta che possa garantire i gol che sono mancati nell’ultima stagione alla Lazio per poter ripartire nel modo giusto. Nonostante questo, la priorità del club al momento è quella di trovare un sostituto di Romagnoli, destinato all’Al Sadd. Chiarodia e Rivero, in tal senso, hanno il vantaggio di essere di piede macino rispetto a Coppola. Meno attenzione per il momento invece al discorso attaccante, per cui si aspetta eventualmente un’occasione, oltre all’uscita di uno tra Dia e Noslin.

Al netto della richiesta di rivalutare Ratkov, però, come riporta l’edizione odierna del Messaggero non mancano i nomi accostati in attacco alla Lazio. Non solo Gimenez e Duran, profili quasi impossibili considerando le difficoltà economiche dei biancocelesti. Sono infatti stati proposti anche Lucca del Napoli, Piccoli della Fiorentina e Pablo Felipe del West Ham, anche se sembra essere un altro il nome da monitorare.

Proprio nell’ottica di aspettare occasioni, resta infatti viva la candidatura di Bamba Dieng, il cui contratto con il Lorient scadrà il 30 giugno. Nell’ultima stagione ha segnato 14 reti in 23 presenze in Ligue 1, è un classe 2000 e giocherà i Mondiali con il Senegal. Il suo nome è stato accostato non solo alla Lazio ma anche ad altri club, soprattutto tra Italia e Bundesliga.