Lazio, Rovella si allena lontano da Roma: le news sul rientro

11.06.2026 09:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Rovella si allena lontano da Roma: le news sul rientro
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RASSEGNA STAMPA - È stato al centro di indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni Nicolò Rovella. Il centrocampista della Lazio sembrerebbe infatti disposto a valutare un eventuale addio qualora dovesse arrivare la chiamata di una big, ma intanto continua a lavorare per recuperare e farsi trovar pronto a inizio luglio.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, il centrocampista sta lavorando in questi giorni a Torino insieme a un fisioterapista per cercare di rimettersi in forma dopo una stagione maledetta. Tra pubalgia e frattura della clavicola Rovella è stato a lungo frenato e vuole mettersi alle spalle un’annata storta.

L’obiettivo, al netto di eventuali sviluppi di mercato, è quello di farsi trovare pronto da Gattuso alla ripresa fissata per la prima metà di luglio, con la Lazio che dopo le visite di rito si ritroverà a Formello per dare il via ai lavori il 13 del mese, a poco più di trenta giorni dall’esordio ufficiale contro il Mantova.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.