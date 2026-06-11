Lazio, Il Tempo annuncia la risposta di Bisignani a Lotito: quando arriverà

11.06.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Il Tempo annuncia la risposta di Bisignani a Lotito: quando arriverà

La lettera di Luigi Bisignani sulle colonne de Il Tempo aveva dato il via ad Agorà Lazio, lo spazio ospitato dal quotidiano e dedicato a tifosi illustri della Lazio che vogliono esprimere il proprio pensiero sul momento del club biancoceleste.

Quella di Claudio Lotito ai tifosi della Lazio, sulle colonne de Il Messaggero, ha a sua volta dato il via a un’ondata di commenti social e non solo. Nella giornata di domani, venerdì 12 giugno, arriverà infatti anche la riposta di Luigi Bisignani, ancora sulle colonne de Il Tempo.

A darne l’annuncio sul proprio account X è Daniele Capezzone, direttore del quotidiano: “Domattina sul Tempo Luigi Bisignani (da una cui lettera è nato tutto il dibattito) risponde alla missiva del presidente Claudio Lotito. Imperdibile“. Di seguito il tweet. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.