Lazio, Il Tempo annuncia la risposta di Bisignani a Lotito: quando arriverà
La lettera di Luigi Bisignani sulle colonne de Il Tempo aveva dato il via ad Agorà Lazio, lo spazio ospitato dal quotidiano e dedicato a tifosi illustri della Lazio che vogliono esprimere il proprio pensiero sul momento del club biancoceleste.
Quella di Claudio Lotito ai tifosi della Lazio, sulle colonne de Il Messaggero, ha a sua volta dato il via a un’ondata di commenti social e non solo. Nella giornata di domani, venerdì 12 giugno, arriverà infatti anche la riposta di Luigi Bisignani, ancora sulle colonne de Il Tempo.
A darne l’annuncio sul proprio account X è Daniele Capezzone, direttore del quotidiano: “Domattina sul Tempo Luigi Bisignani (da una cui lettera è nato tutto il dibattito) risponde alla missiva del presidente Claudio Lotito. Imperdibile“. Di seguito il tweet.
Domattina sul Tempo Luigi Bisignani (da una cui lettera è nato tutto il dibattito) risponde alla missiva del presidente Claudio Lotito…@tempoweb imperdibile— Daniele Capezzone (@Capezzone) June 11, 2026