Lazio, interesse per un giovane: è stato in prova a Formello
10.06.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La Lazio si è iscritta alla corsa per Stefano Maglio. Come riportato da Gazzetta Regionale, il centrocampista della Dabliu, classe 2012, è stato in prova a Formello nelle scorse settimane. Ora però effettuerà dei test anche con la Fiorentina, oltre che con Ternana e Latina. In estate con ogni probabilità farà il salto di qualità in una squadra professionistica, magari proprio in biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.