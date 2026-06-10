Lazio, interesse per un giovane: è stato in prova a Formello

10.06.2026 22:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, interesse per un giovane: è stato in prova a Formello

La Lazio si è iscritta alla corsa per Stefano Maglio. Come riportato da Gazzetta Regionale, il centrocampista della Dabliu, classe 2012, è stato in prova a Formello nelle scorse settimane. Ora però effettuerà dei test anche con la Fiorentina, oltre che con Ternana e Latina. In estate con ogni probabilità farà il salto di qualità in una squadra professionistica, magari proprio in biancoceleste.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.