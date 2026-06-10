Premier League, stangata Everton: dovrà versare 35 milioni di sterline al Burnley
10.06.2026 18:45 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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© foto di José María Díaz Acosta
L'Everton, club di proprietà della famiglia Friedkin che possiede anche la Roma, deve versare 35 milioni di sterline di risarcimento al Burnley. Il motivo, sottolinea Sport Mediaset, risale alla stagione 2021-22, quando i Toffees si salvarono dalla retrocessione pur essendo penalizzati di 10 punti, poi ridotti a 6.
Il Burnley ha ricorso alle vie legali per dimostrare che quelle violazioni avrebbero ridotto le possibilità di salvarsi e in questo senso, il Collegio arbitrale della Premier League gli ha dato ragione. Il club di Liverpool intanto ha già annunciato ricorso immediato: "Precedente pericoloso, decisione del tutto errata".