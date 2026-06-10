Ex Lazio | Conceicao: "Non ho nessuna offerta. Il mio futuro..."

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Lunga intervista a CNN Portugal per Sergio Conceicao, ex calciatore della Lazio e da poco senza squadra come allenatore. Di recente, infatti, ha chiuso la sua esperienza in Arabia Saudita sulla panchina dell'Al-Ittihad. Nello specifico ha parlato del suo futuro in panchina e del suo passato al Milan. Di seguito le sue parole.

"La mia esperienza al Milan è stata interessante. Ora è peggiorato: i dirigenti se ne sono andati, l'allenatore è stato esonerato e ha fatto anche meno punti di noi. Quando sono arrivato al Milan, insieme al mio staff tecnico siamo arrivati in finale di Coppa Italia. Abbiamo superato la Roma, una squadra fortissima e molto interessante, e l'Inter, finalista di Champions League. Poi abbiamo perso la finale contro il Bologna. Per me l'importante è vincere, non l'abbiamo fatto in quel caso, ma solo a Riad con la Supercoppa".

"Se ho qualche offerta? Ora tornerò in Algarve con la famiglia (ride, ndr.). Penserò a quello che potrebbe presentarsi, ovvero a un progetto che sia un po' diverso dagli ultimi due che ho affrontato. Sono stati davvero molto difficili".