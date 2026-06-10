Maifredi: "Alla Lazio il fallimento è all'ordine del giorno. E Gattuso..."
10.06.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Balti Touati/PhotoViews
In collegamento a TMW Radio, Gigi Maifredi ha parlato della situazione delle panchine in Serie A, soffermandosi soprattutto sulla scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso dopo l'addio di Maurizio Sarri. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Lazio? Quando vai in un ambito dove il fallimento è all'ordine del giorno, è tutto da guadagnare. Vai comunque alla Lazio, devi andare lì con voglia e idee, e se vai così la Lazio è interessante. Gattuso? Non lo so, è stato un magnifico giocatore di centrocampo ma marcatore. I migliori tecnici sono i centrocampisti ma che guidavano la squadra. Lui si applicava molto, auguro però a Gattuso di fare bene. Non so però se è stata la scelta giusta".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.