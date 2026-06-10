Scontri Toro-Juve, stangata per i tifosi: la decisione del Ministero dell'Interno
Pesante sanzione in vista della prossima stagione di Serie A per le tifoserie di Torino e Juventus. In seguito agli episodi di violenza verificatisi prima del derby dell’ultima giornata del campionato 2025/2026, il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie per le prime dieci giornate della stagione 2026/2027, fino al prossimo 3 novembre.
La misura prevede la chiusura dei settori ospiti negli impianti in cui granata e bianconeri saranno impegnati lontano dai propri stadi. Inoltre, sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nelle aree interessate dal provvedimento. Per le gare esterne del Torino non potranno acquistare tagliandi i residenti in Piemonte, mentre per le trasferte della Juventus il divieto sarà esteso ai residenti sia in Piemonte che in Lombardia.
Resta ancora da chiarire se il provvedimento verrà applicato anche alle amichevoli estive e agli altri appuntamenti precampionato che vedranno coinvolte Torino e Juventus nelle prossime settimane.
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