Lazio, Gattuso pronto a rilanciare Rovella: il tecnico ci punta

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RASSEGNA STAMPA - È il momento di riprendersi il tempo perduto. Nicolò Rovella si lascia alle spalle una stagione da dimenticare, segnata più dagli infortuni che dal campo. Dopo essere stato uno dei punti di riferimento della Lazio nelle due annate precedenti, il centrocampista ha vissuto un vero calvario tra pubalgia e frattura della clavicola, chiudendo con appena 13 presenze e 618 minuti complessivi.

Numeri lontanissimi da quelli di un giocatore che aveva conquistato il centrocampo biancoceleste grazie a corsa, intensità e qualità. Problemi fisici che gli hanno impedito di trovare continuità e di esprimere al meglio le sue caratteristiche.

L'immagine simbolo della sua stagione resta il derby e quel bacio allo stemma della Lazio dopo l'espulsione: un gesto che ha raccontato tutto il suo attaccamento alla maglia e la frustrazione per non aver potuto dare il contributo sperato.

Ora la ripartenza passa da Gennaro Gattuso. Intensità, aggressività e personalità sono qualità che appartengono sia al nuovo tecnico sia a Rovella. Per questo il centrocampista, spiega il Corriere dello Sport, può tornare a essere una pedina centrale nel progetto biancoceleste. La Lazio ha bisogno della sua miglior versione e il nuovo corso potrebbe offrirgli l'occasione giusta per riprendersi il palcoscenico.