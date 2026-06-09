Avellino, le prime parole di Nesta: "Sono contento, proveremo a vincere"
09.06.2026 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino. L'ex difensore della Lazio ha raggiunto l'Irpinia e il Bel Sito Hotel rilasciando le sue prime dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue parole: “Della piazza me ne hanno parlato: son contento di venire in una piazza calda, non banale. Sono felice per questo. Le aspettative? Dovunque sono stato nella mia vita bisognava sempre vincere, perciò ci proveremo e vedremo come andrà a finire“.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.