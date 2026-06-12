GOSSIP | Maxi Lopez, Icardi e Wanda Nara: “Maradona mi mandò alcuni audio”

12.06.2026 22:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
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GOSSIP | Maxi Lopez, Icardi e Wanda Nara: “Maradona mi mandò alcuni audio”
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© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Famosa fu la presa di posizione da parte di Diego Armando Maradona nel triangolo scandaloso che coinvolse Maxi LopezWanda Nara e Mauro Icardi. In Argentina il "tradimento" di Maurito nei confronti di Maxi, ai tempi compagno di squadra e amico di Icardi, è diventato addirittura un modo di dire ("icardear"). Maxi Lopez è tornato recentemente sull'argomento con un dettaglio nuovo, che chiama in causa proprio Maradona... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > MAXI LOPEZ <

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.