De Paola contro Lotito: "Tempo scaduto! Deve cedere la Lazio"
12.06.2026 23:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha parlato della gestione della Lazio da parte del presidente Lotito e della lettera del patron ai tifosi biancocelesti. Di seguito il suo pensiero a riguardo: "Lotito? E' un disperato atto di costrizione personale, ma il tempo è scaduto. Non puoi far più pace. Si è reso conto che lo strappo c'era, antistorico, insanabile. E antiaziendale. Per me non si rimedierà più e dovrà cedere la società. C'è gente che si è stancata di questo rapporto".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.