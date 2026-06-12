Calciomercato Lazio | Chiarodia annuncia: "Voglio restare al 'Gladbach"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Fabio Chiarodia ha rinnovato il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach. Prima era in scadenza il prossimo anno, ora ha firmato fino al 2028. Nel comunicato ufficiale del club tedesco, il difensore italiano (accostato alla Lazio nelle ultime settimane) ha commentato il prolungamento del suo accordo. Di seguito le sue parole.

"Fin dal mio arrivo al Borussia Mönchengladbach sono cresciuto continuamente. Sono maturato e ho ottenuto sempre più spazio in ogni stagione. Soprattutto nell'ultimo anno, dopo il mio infortunio, ho avvertito chiaramente la fiducia della società. Ho avuto colloqui molto positivi con Eugen Polanski e Rouven Schröder, nei quali abbiamo stabilito chiaramente quale sarà il nostro percorso insieme. Per questo motivo ho deciso non solo di continuare il mio cammino qui, ma di prolungare il mio contratto. Non vedo l'ora che arrivi tutto ciò che ci aspetta e mi sono posto grandi obiettivi".