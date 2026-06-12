Lazio, Braglia netto su Lotito: "È una situazione irrecuperabile"
12.06.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato alcuni dei temi principali legati alla Serie A, come l'annuncio di Carnevali alla Juventus. Tra questi si è espresso anche sulla situazione della Lazio e sulla gestione del presidente Lotito, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera a tutti i tifosi. Di seguito le sue parole: "La lettera di Lotito? È una situazione irrecuperabile".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.