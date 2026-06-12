Lazio, Braglia netto su Lotito: "È una situazione irrecuperabile"

12.06.2026 21:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Lazio, Braglia netto su Lotito: "È una situazione irrecuperabile"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato alcuni dei temi principali legati alla Serie A, come l'annuncio di Carnevali alla Juventus. Tra questi si è espresso anche sulla situazione della Lazio e sulla gestione del presidente Lotito, che nei giorni scorsi ha scritto una lettera a tutti i tifosi. Di seguito le sue parole: "La lettera di Lotito? È una situazione irrecuperabile".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.