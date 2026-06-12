La FIGC risponde a Infantino, dura reazione: "Il calcio insegna rispetto!"
12.06.2026 22:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: ANSA
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Un'uscita infelice: è questa la riflessione che si raccoglie in Figc, dopo le parole di Gianni Infantino sull'Italia, con l'ironia sulla necessità di un Mondiale a "64 squadra o forse a 228" perchè gli azzurri si qualifichino. "È stata un'uscita infelice, una caduta di stile che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana", è la considerazione in ambienti della federcalcio, dove il presidente Gravina dimissionario resta in carica solo per gli atti indifferibili. Nella vittoria e nella sconfitta - concludono le fonti federali - il calcio insegna i valori "a cominciare dal rispetto".
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.