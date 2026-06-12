NEWS | Mondiale 2026, la spedizione della Norvegia: 300 kg di pesce e 6mila arance
12.06.2026 14:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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La Norvegia si prepara al suo esordio Mondiale, in programma mercoledì 17 giugno contro l’Iraq, ma, nel mentre, la nazionale guidata da Haaland si è resa protagonista di una spedizione davvero da record preparando tutto nei minimi dettagli con un’attenzione particolare all’alimentazione dei proprio calciatori. Per questo la delegazione norvegese... <<< LA SPEDIZIONE DELLA NORVEGIA >>>
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