Roma - Lazio, Totti: "26 maggio? Che è? Non ci penso più..."

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata ai microfoni di Betsson Sport, l'ex capitano della Roma Francesco Totti è tornato a parlare della sconfita in finale di Coppa Italia del 2013 contro la Lazio. Un derby rimasto nella storia della capitale, ma Totti sceglie di minimizzare. Di seguito le sue parole.

"26 maggio 2013? Che è? (Ride, ndr). Da come lo dici mi sembri laziale. Partita non bella, per noi. Però quello che ho sempre detto, contro i cugini è sempre una partita a sé, siete stati bravi e avete vinto per uno sbaglio nostro. Alla fine, stringendo il limone, abbiamo perso una finale. Se ci fosse stata Lazio, Milan o Inter sarebbe stato uguale. Se mi è pesato di più? Mi è pesato in quel momento, in quel contesto, ma non perché ha vinto la Lazio. Se ci ripenso ogni tanto? No ormai no basta, so' passati vent'anni quasi".