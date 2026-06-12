Lazio, Zaccagni vuole tornare al top: la promessa a Gattuso

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RASSEGNA STAMPA - Servirà una stagione da capitano vero, su questo non ci sono dubbi. Mattia Zaccagni è stato il primo numero chiamato da Rino Gattuso e, forse, la chiamata dell’allenatore ha convinto ancor di più il numero 10 a restare.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport alla fine di una stagione tormentata Zac era tentato dall’addio, di stava guardando intorno, ma la chiacchierata con Gattuso ha cambiato tutto.

Le parole dell’allenatore sono state semplici: gli ha spiegato la sua importanza per la squadra e anche la necessità di avere in campo e nello spogliatoio un leader da cui dovrà partire il rilancio della Lazio.

Dall’altro lato Zaccagni è il primo a voler cancellare la stagione che si è appena conclusa, tormentata dagli infortuni. Basti pensare che a secco di gol da tutto il 2026 e, di certo, da lui ci si aspetta di più soprattutto in questa stagione.

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