Lazio, Noslin e la Nazionale: "Stavo per scegliere il Suriname"
RASSEGNA STAMPA - Era a un passo dallo scegliere il Suriname e, invece, TJ Noslin ha deciso, per il futuro, di rappresentare l’Olanda.
A dirlo è proprio il calciatore della Lazio in un’intervista rilasciata ai microfoni di Ziggo Sport: “Sono stato molto vicino a scegliere il Suriname, ma mia madre, che ha sempre creduto nei miei sogni, mi ha detto di aspettare. So di potercela fare. Ci deve essere qualcuno che ti dà questa opportunità, ma devi anche guadagnartela. Non posso ancora dire di essermela guadagnata”.
“La nazionale olandese è un obiettivo e un sogno. Devo diventare un giocatore importante, sono ancora lontano da questo livello”, ha concluso il biancoceleste.
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