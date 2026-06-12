Calciomercato Lazio | Di Marzio: “Si può chiudere per Asp, i dettagli dell’affare”
12.06.2026 11:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Occhi puntati su Jonathan Asp, trequartista danese di proprietà del Bayern Monaco che nell’ultima stagione ha giocato al Grasshoppers e che piace alla Lazio.
Il giocatore non è considerato incedibile dai bavaresi, che sarebbero disposti a lasciarlo partire ma solo a determinate condizioni, come svelato da Gianluca Di Marzio. “Per il trequartista attualmente in prestito al Grasshoppers dal Bayern Monaco si può chiudere intorno ai 4 milioni di euro” spiega Di Marzio. Che aggiunge, però: “Lasciando un'alta percentuale sulla rivendita ai bavaresi”.
La palla passa quindi alla Lazio, che dovrà valutare anche l'eventuale sovrapposizione con Przyborek, giocatore che la società vorrebbe vedere impiegato nel corso della prossima stagione.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.