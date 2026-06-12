Sarri all’Atalanta, ci siamo: ecco quando arriverà l’annuncio
12.06.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico De Luca 2026
Dopo l’addio alla Lazio sancito ormai da tempo da un comunicato, Maurizio Sarri si prepara a diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta.
In attesa che i biancocelesti ufficializzino l’arrivo di Gattuso, probabilmente dopo il 1 luglio considerando che lo staff del tecnico è ancora legato alla Nazionale fino al 30 giugno, l’Atalanta è pronta ad annunciare la firma di Maurizio Sarri.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, nel giro di pochi giorni arriverà l’annuncio ufficiale dell’Atalanta, che certificherà così l’approdo in panchina di Sarri.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.