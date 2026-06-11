Bucchioni: "Lotito sta gestendo male la Lazio, ma ora i tifosi..."

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© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, soffermandosi soprattutto sul rapporto ormai logoro tra i tifosi e il presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Lotito - tifosi? Situazione complessa. Vista da fuori, parto da un altro presupposto. Il tifoso chiede sempre di più, giusto che lo faccia, i presidenti possono fare poco. Cosa puoi chiedere a Lotito dal punto di vista sportivo? Che ti possa far vincere lo Scudetto? Tre anni fa ha portato la Lazio in Champions, hai fatto una finale di Coppa Italia... la Lazio è sempre stata a un livello tecnico che è il suo, anzi in altre annate è andata oltre. Lotito deve gestire meglio la società, il mercato, ma i tifosi stanno facendo del male alla loro passione. La guerra la fai se hai una minima possibilità di vincere, altrimenti serve dialogo. O fai il male della Lazio e a te stesso".