UFFICIALE | Real Madrid: Mourinho è il nuovo allenatore
11.06.2026 21:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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José Mourinho è il nuovo allenatore del Real Madrid. La notizia era ormai certa ma ora è arrivata l’ufficialità da parte dei Blancos.
“Il Consiglio di amministrazione del Real Madrid C.F., riunitosi oggi e presieduto da Florentino Pérez, ha deliberato di nominare José Mourinho allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029”.
Mourinho sarà in carica dal prossimo 13 luglio, giorno in cui il Real inizierà la pre season.
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