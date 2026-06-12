Guido De Angelis: “Lotito ha creato distacco, ma la Lazio ha troppe ferite aperte“

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Tramite le colonne dell’edizione odierna del Messaggero anche Guido De Angelis si esprime sulla lettera pubblicata da Lotito sulle colonne dello stesso quotidiano. Di seguito il suo pensiero.

“Quello che ha scritto Lotito, dopo 22 anni, era atteso all'inizio del suo percorso. Il suo modo di comunicare fuori da Formello ha creato un distacco e ora sta provando a riavvicinarsi, ma ci sono troppe ferite aperte. Dalla Primavera su cui si sarebbe dovuto investire quando non hai chissà quale finanze per il mercato, fino al Flaminio, dove la Lazio avrebbe potuto già giocare se avesse portato avanti subito il progetto”.

“È vero che ci ha regalato vittorie e momenti importanti come il 26 maggio, ma la gente si è sentita abbandonata, soprattutto negli ultimi anni, e le sue frasi scomposte hanno fatto degenerare la situazione. Ora è difficile ricostruire un rapporto che non c'è mai stato, anche perché poi fa un passo avanti e un altro indietro”.