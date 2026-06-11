Floriani Mussolini resterà alla Lazio: sarà il vice di Marusic
RASSEGNA STAMPA - Per Romano Floriani Mussolini è arrivato il momento della grande occasione. Dopo tre stagioni consecutive trascorse in prestito lontano da Roma, il terzino classe 2003 è destinato a restare alla Lazio e a giocarsi le proprie carte in prima squadra, dove, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe ricoprire il ruolo di vice Marusic nella prossima stagione.
L'ultima esperienza è stata quella con la Cremonese, un percorso di crescita iniziato dopo gli anni trascorsi nel settore giovanile biancoceleste e proseguito prima con il Pescara in Serie C e poi con la Juve Stabia in Serie B. Ora per Floriani Mussolini si aprono le porte di Formello. Una scelta che si inserisce anche nel contesto delle possibili uscite nel reparto difensivo: Lazzari è tra i candidati alla cessione, così come Pellegrini e Romagnoli, mentre Hysaj lascerà la Lazio alla scadenza del contratto.
Floriani Mussolini si presenterà al ritiro estivo con l'obiettivo di convincere subito Gennaro Gattuso e ritagliarsi uno spazio importante nelle gerarchie della nuova Lazio. Cresciuto nel vivaio biancoceleste fino all'ultima stagione disputata con la Primavera, conclusa con la promozione in Primavera 1, il classe 2003 è pronto a raccogliere la sfida più importante della sua carriera. Nei piani del club, il suo futuro è in prima squadra.