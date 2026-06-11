Lazio, Noslin e Dia in bilico? Gattuso spera nell’assist dal mercato
RASSEGNA STAMPA - Nei colloqui andati in scena a Formello Rino Gattuso ha chiesto un attaccante in grado di garantire i gol che finora sono mancati alla Lazio. Il mercato a saldo zero (ancora da ufficializzare), però, obbligherebbe i biancocelesti a vendere prima di poter acquistare.
Oltre alla richiesta di rivalutare Ratkov avanzata da Fabiani a Gattuso, quindi, il tecnico della Lazio dovrebbe attendere una cessione per vedere poi sodisfatta la sua necessità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, soprattutto per uno tra Dia e Noslin potrebbe muoversi qualcosa.
Nonostante gli 11,3 milioni da versare alla Salernitana per il riscatto obbligatorio di Dia, infatti, secondo il quotidiano sul senegalese sarebbe vivo l’interesse di un club francese che sarebbe disposto a versare circa 15 milioni nelle casse della Lazio. In bilico anche la permanenza di Noslin, per il quale però al momento il mercato si muove a rilento.