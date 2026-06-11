Lazio, Noslin e Dia in bilico? Gattuso spera nell’assist dal mercato

11.06.2026 13:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Noslin e Dia in bilico? Gattuso spera nell’assist dal mercato
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RASSEGNA STAMPA - Nei colloqui andati in scena a Formello Rino Gattuso ha chiesto un attaccante in grado di garantire i gol che finora sono mancati alla Lazio. Il mercato a saldo zero (ancora da ufficializzare), però, obbligherebbe i biancocelesti a vendere prima di poter acquistare.

Oltre alla richiesta di rivalutare Ratkov avanzata da Fabiani a Gattuso, quindi, il tecnico della Lazio dovrebbe attendere una cessione per vedere poi sodisfatta la sua necessità. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, soprattutto per uno tra Dia e Noslin potrebbe muoversi qualcosa.

Nonostante gli 11,3 milioni da versare alla Salernitana per il riscatto obbligatorio di Dia, infatti, secondo il quotidiano sul senegalese sarebbe vivo l’interesse di un club francese che sarebbe disposto a versare circa 15 milioni nelle casse della Lazio. In bilico anche la permanenza di Noslin, per il quale però al momento il mercato si muove a rilento.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.