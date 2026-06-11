GOSSIP | Totti contrario alle nozze Blasi-Muller: la situazione
11.06.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti a convolare a nozze. Ora che la legge ha ufficializzato il divorzio tra la conduttrice e Francesco Totti per la coppia è scattato il via libera per iniziare i preparativi per il matrimonio. Eppure ci sarebbe qualcuno non troppo felice di questa unione. Chi? Proprio Francesco Totti che, come racconta il settimanale Oggi... <<< TOTTI >>>
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