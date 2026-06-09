Calciomercato | Muriqi al Fenerbahce, è fatta: quanto guadagna la Lazio

09.06.2026 23:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Calciomercato | Muriqi al Fenerbahce, è fatta: quanto guadagna la Lazio
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO - Vedat Muriqi torna al Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe fatta per il trasferimento dell'attaccante kosovaro dal Maiorca al club turco per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una notizia che interessa direttamente anche la Lazio che detenendo il 45% della futura cessione del calciatore e incasserà circa 6,75 milioni di euro da questa operazione. 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.