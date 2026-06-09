Calciomercato | Muriqi al Fenerbahce, è fatta: quanto guadagna la Lazio
09.06.2026 23:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
CALCIOMERCATO - Vedat Muriqi torna al Fenerbahce. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sarebbe fatta per il trasferimento dell'attaccante kosovaro dal Maiorca al club turco per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una notizia che interessa direttamente anche la Lazio che detenendo il 45% della futura cessione del calciatore e incasserà circa 6,75 milioni di euro da questa operazione.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.