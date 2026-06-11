Lazio, per Cancellieri si aspetta l’offerta migliore: quattro squadre interessate
11.06.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Scadrà a giugno 2027 il contratto di Matteo Cancellieri con la Lazio. Da parte del club biancoceleste non sono mai arrivati segnali su un possibile rinnovo, anzi: l’ex Verona rimane in uscita e sembra quindi destinato a lasciare Formello in estate.
Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il profilo di Cancellieri viene ritenuto sacrificabile, con almeno quattro squadre interessate all’esterno della Lazio.
In Italia ci pensano Torino, Fiorentina e Parma, mentre dalla Grecia si è rifatto avanti l’Olympiakos che già nella scorsa estate aveva mostrato interesse per l’acquisto. La Lazio aspetta la miglior offerta per far cassa e lasciar partire l’esterno.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.