Calciomercato Lazio | Asp, cresce l'ottimismo: colpo in arrivo?

RASSEGNA STAMPA - La Lazio guarda ancora in casa Bayern Monaco per rinforzare il proprio futuro. Dopo il tentativo di gennaio 2025 con Arijon Ibrahimovic, rientrato in Germania dopo sei mesi con poco spazio a Formello, il club biancoceleste ha messo nel mirino Jonathan Asp Jensen, talento danese classe 2006 di proprietà dei bavaresi.

Il trequartista, che ha compiuto 20 anni lo scorso gennaio, si è messo in evidenza nell'ultima stagione con la maglia del Grasshopper, dove ha giocato in prestito. Nonostante le difficoltà della squadra svizzera, Asp ha chiuso l'annata con numeri importanti: 9 gol e 6 assist in 40 presenze complessive. Prestazioni che hanno attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui la Lazio.

Come spiega il Corriere dello Sport, i contatti tra il club capitolino e il Bayern sono già avviati e le sensazioni sono positive, anche se non è ancora stata raggiunta un'intesa. Il valore del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma non è esclusa la possibilità di un nuovo trasferimento in prestito.

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