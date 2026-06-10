Lazio, Anellucci annuncia: "Possono arrivare buone notizie..."

L'agente Claudio Anellucci ha parlato ai microfoni di TMW Radio riguardo alla situazione della Lazio, soffermandosi soprattutto sulla contestazione dei tifosi biancocelesti contro la gestione del presidente Lotito. Di seguito le sue dichiarazioni a riguardo.

"Credo che non si possano paragonare Lazio e Milan. Sono un paio di anni che c'è Cardinale, alla Lazio sono 22 anni che c'è Lotito. Quando hai il presidente che insulta la tifoseria, chiamandola 'cosa'... Questa è una delle tante cose per cui i tifosi dovrebbero avercela con Lotito. Con quello che ha speso il Milan in un anno, la Lazio ci ha fatto 5 mercati. La situazione della Lazio è aberrante".

"La soluzione per uscirne è solo una, non ce ne sono altre. Lotito è stato sempre sopportato dai tifosi, poi ci sono state annate in cui gli è andata bene, spendendo poco e vincendo qualcosa. Adesso non c'è più niente. Può cambiare qualcosa? Oggi sono molto fiducioso, potrebbero arrivare buone notizie magari. C'è fermento".